Велодорожки в Минске предлагается оборудовать в парке Тивали и вдоль Слепянской водной системы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велодорожки предлагается оборудовать в Минске в парке Тиволи и вдоль Слепянской водной системы, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Фурманова, в городе намерены развивать кольцевой веломаршрут, который объединит велодорожки вдоль водного кольца Минска протяженность 55-60 км. Также в планах сотрудничество с Минским облисполкомом по созданию условий для движения велосипедистов в окрестностях столицы. В частности, рассматривается вопрос организации велопроезда от Логойского тракта под МКАД в сторону Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Раубичах.

Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома рассказал, что в середине апреля проведен мониторинг состояния магистральной велодорожки. По его результатам определен план мероприятий по подготовке инфраструктуры к летнему сезону. Так, необходимы ремонт дорожного покрытия в районе аквапарка "Лебяжий", ресторана Astoria и гостиницы Marriott, обновление дорожной разметки и др.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил городским службам внести конкретные предложения по развитию сети велодорожек в столице, в том числе с использованием новых материалов.

Как сообщалось ранее, в настоящее время велосипедистам доступна 27-километровая магистральная велодорожка, две прогулочные велодорожки в парках 900-летия Минска и Лошицком на 4,5 км, 188 км совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек. В 2017 году в Ленинском районе ко Дню города открыта велодорожка от улицы Якубова до Дворца культуры "Лошицкий" с мостом через реку Свислочь протяженностью 1,2 км, в настоящее время строится мост через реку Свислочь в районе Чижовского водохранилища, который сможет соединить велодвижение двух районов. Длина моста около 50 м, ширина - 4,5 м.

При Мингорисполкоме создан координационный совет по обеспечению системы велодвижения, принят план мероприятий на 2017-2018 годы, который включает 33 пункта.-0-