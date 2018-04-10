Веломаршрут протяженностью 7,5 км свяжет достопримечательности Кобрина

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Велосипедный маршрут протяженностью 7,5 км свяжет достопримечательности Кобрина, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Кобринского райисполкома Александр Мартынюк.

Проект будет реализован в рамках инициативы Европейского союза "Соглашение мэров по климату и энергии", к которому Кобрин присоединился в 2014 году. По линии международной технической помощи городу будет выделен грант на 36 тыс. евро. Кроме того, собственные средства в реализацию задумки намерен вложить партнер проекта - Кобринское ЖКХ. Уже в мае предполагается приступить к работам по усовершенствованию дорожной инфраструктуры, чтобы к сентябрю маршрут для велодвижения был готов.

Веломаршрут пройдет по основным улицам и историческому центру Кобрина. Старт и финиш запланированы на территории аквапарка, где будет организован пункт проката велосипедов. Часовая велопрогулка включает в себя знакомство с основными достопримечательностями города - памятником основателям Кобрина князю Владимиру Васильковичу и княгине Ольге, военно-историческим музеем им. А.В.Суворова и музеем Великой Отечественной войны, сквером им. Морозова. По пути движения также находятся бывший Спасский монастырь постройки XV века, набережная Мухавца с Ледовой ареной, памятник Суворову.

"На протяжении этого маршрута будет нанесена дорожная разметка и выделена велосипедная дорожка. Для беспрепятственного проезда велосипедистов предстоит понизить бордюры и тротуары, поставить указатели, дооснастить маршрут светодиодными лампами. На ул. 700-летия Кобрина будет расширено 200 м тротуара, по ул. 17 сентября - укреплена обочина дороги. Также будут установлены велопарковки, что позволит жителям и гостям Кобрина с пользой для здоровья изучать историю города", - отметил зампред райисполкома.

Свою лепту в развитие велодвижения вкладывают и активные горожане. Так, ОО "Кобринский клуб деловых женщин "Бона" организовал запись нескольких исторических аудиопьес для кобринских достопримечательностей. Когда велосипедист подъезжает к одной из них, он может навести телефон на специальный код и кататься по окрестностям в сопровождении аудиогида.-0-