Велопарад девушек пройдет в Минске 19 августа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопарад девушек и конкурс "ВелоМисс" пройдут в Минске 19 августа, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

"Количество женщин на велосипедах - своеобразный индикатор безопасности и качества велосипедной инфраструктуры в городе, - убеждена директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская. - Безусловно, у всех разная физическая форма, но вообще женщины предпочитают не прыгать по бордюрам и не показывать чудеса владения велосипедом на ямах и трамплинах".

Велосипедная инфраструктура в Минске с каждым годом улучшается, однако в городе по-прежнему лишь около четверти всех велосипедистов девушки и женщины. Если такое мероприятие будет регулярным, то можно без дорогостоящих исследований оценить, становится город более удобным для велосипедисток или нет.

Заезд начнется в 12.00, у него кольцевой маршрут в 5,5 км. Старт и финиш на площадке напротив ТРЦ Galleria Minsk (по стороне Дворца спорта), разворот у ТЦ "Замок". К слову, парни также могут присоединиться к колонне.

Движение будет организовано по проезжей части прогулочной скоростью - около 15 км/ч. Сопровождать мероприятие и помогать в случае поломок велосипеда и других непредвиденных обстоятельств будут опытные волонтеры Минского велосипедного общества.

Велозаезд предполагается в международном формате #cyclechic ("велосипедный шик"). Организаторы призывают участниц и участников отойти от спортивного стиля одежды и выехать в городском повседневном стиле, чтобы продемонстрировать широкие возможности использования велотранспорта.

После праздничного заезда на площадке у Дворца спорта пройдет конкурс "ВелоМисс". Для гостей в этот день будет приготовлено огромное количество развлечений, сюрпризов и соревнований.

Мероприятия организованы велосипедным клубом "Минск" и Минским велосипедным обществом и входят в программу международной шоссейной велогонки Europe Tour UCI "Гран-при Минска".-0-