Велопарковки в форме знаковых для города зданий появятся в Гродно

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Велопарковки в виде значимых для города зданий появятся на новом туристическом маршруте в центре Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Реализация проекта "Гродна турыстычны" будет приурочена к Году малой родины. Идея об организации необычных велопарковок, которые будут выполнены в виде знаковых для города зданий или надписей, была предложена группой авторов из Гродненского профессионального лицея строителей на конкурсе "100 идей для Беларуси" .

"Инициатива будет поддержана. Реализация ее намечена на 2018 год. Велопарковки свяжут туристический маршрут, который будет проложен по центральной части города, - отметили в обкоме. - Проект поспособствует как повышению туристической привлекательности Гродно, так и развитию велосипедного движения».

Году малой родины будет посвящен ряд акций, инициатив и конкурсов. В частности, молодежные активисты поучаствуют в благоустройстве памятников, мемориальных объектов. Экологическая акция "Малым рекам - большую заботу" будет направлена на приведение в порядок, очистку береговой линии рек и озер.

Запланировано проведение фотоконкурса "Таямніцы Радзімы маёй", где в нескольких номинациях выберут лучшие фото на тему семейных ценностей, детства в деревне, природы и достопримечательностей, праздников и ярмарок, традиций малой родины.

Кроме того, будет продолжена серия молодежных интеллектуальных игр Science Quiz. Проект, организованный в форме популярных у молодежи викторин-квизов, был запущен в 2017 году в честь Года науки. На лето запланирован масштабный опен-эйр, направленный на ознакомление с культурными традициями родного края, народными играми, песнями, исполнителями.-0-