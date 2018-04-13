Велопробегом по улицам города откроется выставка-ярмарка "Здоровье-2018" в Барановичах

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Велопробегом по улицам города откроется сегодня выставка-ярмарка "Здоровье-2018" в Барановичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Велопробег стартует в 10.30 с площади Ленина. Колонну велосипедистов возглавят учащиеся СДЮШОР единоборств и велоспорта, к которым смогут присоединиться все желающие. Конечной точкой маршрута протяженностью около 3 км является Ледовый дворец, который станет основной площадкой праздника здоровья и спорта. В его открытии примут участие представители руководства города, депутаты. Специально по этому поводу на малую родину приедет чемпион мира в профессиональном боксе по версии WBA Кирилл Релих.

Выставка-ярмарка "Здоровье" проводится в Барановичах с 2010 года. В этот раз масштабное общегородское мероприятие проходит в рамках проекта "Барановичи - здоровый город", к которому он присоединился в 2018 году. Организатором праздника выступает городской исполнительный комитет совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии, Барановичский государственный университет. Активно поддерживают проект БРСМ, профсоюзы. Цель инициативы - формирование у населения навыков здорового образа жизни, выработка активной жизненной позиции.

В экспозиции товаров и услуг, которая развернется в фойе второго этажа Ледового дворца, примут участие более двух десятков предприятий и организаций региона различных форм собственности. Так, свою продукцию представят Барановичский молочный комбинат, хлебозавод, ТУП "Зернопродукты", БПХО, Березовский мясоконсервный комбинат, Пинское ППТО "Полесье", УП "Медтехника". Презентуют услуги санатории "Чабарок" и "Магистральный", культурно-спортивный центр Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Здесь можно будет продегустировать и приобрести кислородные коктейли, медовые и травяные сборы, а также измерить артериальное давление и остроту зрения, пройти экспресс-диагностику общего холестерина и липидов, проверить сердце. Запланированы консультации специалистов по профилактике различных заболеваний, демонстрация видеофильмов, слайд-шоу, телепрограмм на тему ЗОЖ.

Программа физкультурно-спортивных мероприятий включает в себя показательные выступления учащихся спортивных школ и различные соревнования. Так, у озера Светиловское пройдет легкоатлетический кросс. Ожидается, что его участниками станут более 200 школьников. Состоится чемпионат города по бильярду и турнир по боулингу, в котором примут участие около 20 команд из числа работающей и студенческой молодежи, военнослужащих. На открытых площадках Ледового дворца запланированы массовая игра в лазертаг, соревнования по мини-футболу и стритболу, танцевальный баттл. Ледовая арена после показательных выступлений юных фигуристов и хоккеистов до позднего вечера будет доступна для массового катания на коньках. Причем билеты детям и взрослым будут продавать со скидкой в 50%.-0-