13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедистов 21 сентября в Минске угостят фруктами по дороге на работу или учебу, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Акция пройдет в преддверии Дня без автомобиля с 7.15 до 10.30 в пяти точках города: около стелы "Минск - город-герой", у входа в Ботанический сад, на проспекте Пушкина (напротив дома №85), около Белорусского государственного академического музыкального театра, напротив универмага "Беларусь" (пр.Партизанский, 54).

"Это одна из самых любимых осенних акций как для волонтеров, так и для участников, - сказала директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская. - Она направлена на популяризацию велосипеда как транспорта в любое время года".

Акция является одним из мероприятий Европейской недели мобильности, которая проходит во всем мире с 16 по 22 сентября. Тема недели - "Мультимодальность - выбирай и двигайся". Организаторы предлагают изучить множество различных вариантов передвижения и подумать о новых формах мобильности.

Акция проводится Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений при поддержке городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-