15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедные парковки обустроят в Минске у станций метро "Немига" и "Борисовский тракт". Такая информация размещена на сайте Минского велосипедного общества, сообщает БЕЛТА.

Решение принято после встречи экспертов общества с представителями Минского метрополитена. В качестве пилотных проектов выбраны три П-образные велосипедные парковки. Ожидается, что они у станций метро появятся к маю текущего года.

В дальнейшем организация планирует обратиться в Дирекцию по строительству Минского метрополитена, чтобы при возведении новых станций велопарковки учитывались заранее. Анализ общественного мнения показал, что они будут востребованы.

"Минчане охотно рассматривают вариант совмещения велосипеда как транспортного средства и метро", - отметил эксперт Минского велосипедного общества Евгений Хоружий.

Всего в проведенном обществом опросе приняли участие более 600 человек, 95,5% респондентов считают, что места для хранения двухколесного транспорта возле входов в столичную подземку необходимы. За то, чтобы ими пользоваться практически каждый день, высказались 16,6% велосипедистов, несколько раз в неделю или в месяц - 66,8%.

В городе уже оборудованы велопарковки у станций метро "Каменная горка" и "Малиновка". Наиболее удобной 37% опрошенных столичных велосипедистов считают П-образную велопарковку, оборудованную видеокамерой, а 35% - крытую парковку с видеонаблюдением.

Экспертная работа Минского велосипедного общества поддержана Европейским союзом в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси".-0-