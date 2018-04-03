Весеннее половодье началось в Витебской области

3 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области началось весеннее половодье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В регионе начинается весеннее половодье. Потепление уже привело к росту уровня воды на наших крупных реках. Так, в Витебске за минувшие сутки Западная Двина поднялась на 11 см (до опасно высокого значения еще 9 м), в районе Суража прибавила 4 см. В Полоцке весенние процессы более ощутимы - Двина подросла на полметра. На Днепре в районе Орши рост уровня воды составил 6 см", - констатировали в облгидромете.

Сильно разнится сейчас ситуация на притоках Западной Двины. К примеру, Дисна в Шарковщине поднялась на 69 см - это самый большой пророст воды в области за последние сутки. А на реках Оболь и Дрисса еще стоит лед.

Специалисты не прогнозируют в ближайшее время резкого подъема воды на реках региона. Для этого пока нет никаких предпосылок. Ситуацию могут скорректировать лишь обильные осадки.-0-