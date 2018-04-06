Весенние ярмарки пройдут в Витебской области 14 и 28 апреля

6 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Весенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в городах и райцентрах Витебской области 14 и 28 апреля, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

На ярмарках будет организована продажа садово-огородного инвентаря, саженцев плодово-ягодных культур, минеральных удобрений, а также стройматериалов. Здесь же можно будет приобрести овощи и фрукты урожая прошлого года.

В Витебске 4 мая состоится традиционная выставка-продажа продукции учреждений образования региона. -0-