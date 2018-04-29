Весенний парад профессий проведут в Гродно

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Весенний парад профессий, приуроченный к Празднику труда, пройдет в Гродно 1 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая пресс-службой Гродненского областного объединения профсоюзов Юлия Шевцова.

Профсоюзы области традиционно проводят первомайское шествие. Присоединятся к нему представители разных профессий, которые пройдут по историческому центру Гродно в своей рабочей одежде: медики, продавцы, учителя, строители, энергетики, газовики, банкиры и другие. В параде будут представлены профессии около 20 различных отраслей экономики и производства области. Присоединятся к ним и те, кто только учится и осваивает будущие специальности.

"Шествие в подобном формате будет проводиться впервые. Мы хотим показать, что кадровый потенциал нашего региона велик. Дома, улицы, транспорт, все, что нас окружает, - дело рук рабочего человека, именно от труда каждого зависит уровень развития экономики и нашего благосостояния", - отметила Юлия Шевцова. Она подчеркнула, что вместе с работниками предприятий пройдут и представители спорта, туризма и др. Юные футболисты, велосипедисты, легкоатлеты выйдут на улицу вместе со своими тренерами.

Еще одной новинкой предстоящего праздника станет строительство стилизованного дома из полуметровых кубов, которые во время шествия к праздничной сцене принесут профсоюзные активисты. Из них возведут макет здания, символизирующего родное место и любимую работу.

Одной из ключевых тем первомайских праздников станет профориентация. Так, на площади Тизенгауза развернется уличная интерактивная выставка "Город профессий", где дети и взрослые познакомятся с особенностями различных специальностей. Посетители смогут, например, примерить роль сотрудника коммунальных служб, будет возможность заглянуть и в микроскоп, переодеться в инкассатора, увидеть элементы задержания нарушителей правопорядка со служебными собаками, побывать в кабине специальной техники. Будут работать и фотозоны, интерактивные площадки.

Также культурно-развлекательные мероприятия организуют в городском парке имени Жилибера. Здесь традиционно 1 мая красочно отроют сезон фонтанов. В честь начала 3-го трудового семестра БРСМ организует концертную программу.-0-