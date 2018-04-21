Ветер нарушил электроснабжение в более 260 населенных пунктах Витебской области

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты "Витебскэнерго" оперативно устраняют повреждения в распредсетях. Такая информация размещена в Твиттер-аккаунте ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00, велись работы по восстановлению электроснабжения в 264 населенных пунктах. К 17.00 число отключенных населенных пунктов сокращено до 153.-0-