18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер повалил и сломал деревья 17 июля в семи парках и скверах Минска. Такая информация размещена на сайте предприятия "Минскзеленстрой", сообщает БЕЛТА.

Такие случаи во время грозовых ливней отмечались в парках Янки Купалы, Центральном детском парке им. М.Горького, Александровском сквере, парках Победы и Марата Казея, Михайловском сквере, сквере "Троицкая гора", а также на зеленой зоне по ул. Я.Купалы.

Работники предприятия провели работы по уборке деревьев.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней объявлен в Беларуси 18 и 19 июля.-0-

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