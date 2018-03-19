Ветераны на конкурсе приготовят "Бабуліны прысмакі"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе филиала "Дворец культуры ветеранов" Республиканского дворца культуры профсоюзов 20 марта состоится конкурс среди ветеранов Минской области "Бабуліны прысмакі-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

Конкурс проводится по номинациям "Кондитерское мастерство", "Ветеранские пироги", "Бабушкин рецепт", "Застывшая музыка", "Эстрадная кухня", "Кулинарная команда", "Вкусная символика", "Народная мудрость". Участниками кулинарного состязания станут победители и призеры аналогичных районных конкурсов. Они покажут свое мастерство в изготовлении тортов, пирожных, печенья, пирогов, пирожков, рулетов. Будут и блюда с символикой ветеранских организаций, а также приготовленные по старинным семейным рецептам.

При оценке конкурсных работ жюри будет учитывать их эстетичность, вкусовые качества, технику исполнения и профессионализм приготовления. Лучшие работы будут отмечены дипломами, их авторы получат подарки.

Целью мероприятия является применение новой концепции подачи блюд и возрождение старинных традиций, популяризация национальной кухни, сохранение национальных и семейных кулинарных традиций, сплочение ветеранского сообщества.

Старт конкурсных состязаний намечен на 12.00. Их организует Минская областная организация ветеранов.-0-