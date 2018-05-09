Ветераны вносят значимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения - Доманевский

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Ветераны войны вносят значимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, заявил сегодня журналистам председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. В Могилеве он принял участие в шествии-параде, посвященном 73-летию Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый из ветеранов и сегодня своей жизнью, своим подвигом служения Родине вносит значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи, - сказал губернатор. - Несмотря на возраст и недуги, они по-прежнему занимают активную жизненную позицию, стараются по мере возможности встречаться с молодежью, чтобы рассказать правду о войне. Своим примером, мужеством и стойкостью они преподают урок героизма и любви к своей Родине".

9 Мая для белорусов - это праздник независимости и свободы. "Сегодня можно говорить, что каждую белорусскую семью так или иначе коснулась война. Наши прадеды, деды, отцы воевали на фронтах, сражались в партизанских отрядах, ковали Победу в тылу. У меня лично деда, который был партизаном, расстреляли прямо возле его дома. С людей, отдавших жизни за наше мирное будущее, нужно брать пример. Пример того, как нужно жить, защищать свою семью, свой город, свое Отечество", - считает Владимир Доманевский.

Главный урок минувшей войны в том, что нужно сохранять мир и решать все вопросы за столом переговоров, убежден руководитель области. В мирное время возникают конфликты между людьми, государствами, но всегда должно хватать благоразумия и силы воли, чтобы разрешать их мирным путем. "Особенно это важно для нас, живущих на этой планете. Ведь до сих пор, к сожалению, некоторые урок Великой Отечественной войны не усвоили и пытаются с помощью оружия решать свои интересы, личные или государственные", - добавил Владимир Доманевский. Он подчеркнул, что Беларусь отстаивает на всех уровнях только один - мирный путь решения всех конфликтных ситуаций в мире.-0-