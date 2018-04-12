12 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. VII Международный форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" пройдет в Витебске 17-18 мая, сообщили БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

В этом году форум пройдет под лозунгом "Витебская область 2018 года как место встречи инновационного спроса и предложения в целях развития предпринимательской инициативы". В соответствии с этим на площадке концертного зала "Витебск" будут обсуждаться разработки и программы бизнеса, энергосберегающие технологии, способные улучшить экономическую среду, инфраструктуру, транспорт, медицину, финансы и возможности для их внедрения.

"Особое внимание будет уделено проблематике малого и среднего бизнеса, - отметили организаторы. - Это, прежде всего, условия поддержки предпринимательства со стороны государства, изменения концептуальных подходов в контроле и надзоре, повышение доступности финансовых ресурсов, создание новых налоговых условий и условий для вовлечения в предпринимательскую среду больших групп населения".

Мероприятие будет разделено на два блока: деловая программа и выставка технологий, в которой могут принять участие инновационные компании, промышленные предприятия, научные институты и вузы. Как и в прошлом году, гостями форума станут компании из России, Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии, Казахстана, Германии и КНР.

Организаторами выступают Витебский областной и городской исполнительные комитеты, областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".-0-