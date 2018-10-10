10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчан научат противостоять психологическим перегрузкам и стрессу на семинаре "От проблем к благополучию", который пройдет 10 октября в областной библиотеке имени В.И. Ленина, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участники во время воркшопов овладеют практическими методами восстановления эмоционального состояния. Специалисты обратят внимание на важность заботы о своем психическом здоровье для гармоничной жизни и расскажут, как использовать современные технологии и методики по сохранению здоровья самостоятельно.

Мероприятие проводит Витебский клубный дом "Крылья надежды" - социально-психологическая служба реабилитации людей с психическими заболеваниями.

"Проблема психического здоровья актуальна для каждого четвертого жителя Витебска. Однако стигма в отношении человека с такими заболеваниями вынуждает людей игнорировать первые сигналы неблагополучия. Задача нашей организации и данного мероприятия помочь людям вернуться к гармоничной жизни", - рассказала руководитель клубного дома Елена Барило.

В Беларуси на 1 тыс. человек приходится 15 случаев заболеваний психическими расстройствами и расстройствами поведения. В современном мире самое распространенное - депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году она займет первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. Для повышения информированности людей о проблемах психического здоровья и способов его укрепления ежегодно 10 октября проходит Всемирный день психического здоровья.

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