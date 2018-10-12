Витебчане во время акции "Ищу друга-2" смогут взять себе домой собаку

12 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчане во время благотворительной акции-ярмарки "Ищу друга-2" в поддержку Витебского приюта для бездомных животных смогут взять себе домой собаку, сообщили БЕЛТА организаторы.

Акция-ярмарка пройдет 13 октября с 11.00 до 14.00 на территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо Витебска "Двина". Подобное мероприятие уже проводили в апреле 2017 года. Тогда 12 животных обрели хозяев и дом, были собраны деньги, продукты и вещи, необходимые приюту.

"В программе нынешней акции выставка собак и кошек из приюта, на которой гости смогут не только познакомиться с питомцами, но и выбрать себе понравившегося друга. Пройдет также праздничный концерт, можно будет купить сувениры и изделия ручной работы, организуют различные игры, конкурсы и мастер-классы. Вся прибыль от акции-ярмарки пойдет на нужды приюта", - отметили организаторы.

Кроме того, будет работать фотовыставка питомцев, которые не смогли попасть на акцию, и пункты сбора предметов и продуктов для приюта. А все неравнодушные, кто возьмет животное себе домой, получат подарки в виде средств по уходу за новым другом.

Инициаторами и организаторами акции выступил клуб ЮНЕСКО "Прайд" средней школы №21 Витебска, учащиеся гимназии №3 и приют для бездомных животных при поддержке компании по производству ветеринарной фармацевтики.-0-