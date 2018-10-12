Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 октября 2018, Пт
+10°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4738
USD 2.1424
RUB 3.2122
Главное
Фото из архива Беларусь и Россия подписали балансы о поставках продукции АПК на 2019 год
Экономика
ФОТО: V Форум регионов Беларуси и России
Экономика
Десять документов о сотрудничестве между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве
Экономика
Гуляць дык гуляць! Анатолий Ярмоленко разыграл 69-ю квартиру от "Евроопт" в Могилеве!
Общество
В Беларуси начата оценка экономической политики поддержки малого и среднего предпринимательства
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Японии произошло второе за сутки землетрясение
08:48 В мире
Арбитры из Турции рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга в Лиге наций
08:43 Спорт
Нарушения сансостояния у стройобъектов Минска фиксируются почти в 70% случаев
08:36 Регионы
Витебчане во время акции "Ищу друга-2" смогут взять себе домой собаку
08:18 Регионы
Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до шести
08:08 В мире
Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России состоится сегодня в Могилеве
07:51 Общество
В Мексике обрушилось здание, 7 человек погибли
07:37 В мире
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6
07:32 В мире
Новые правила автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу в Беларуси 12 октября
07:29 Общество
Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником
07:07 Президент
Картина дня: история Форума регионов в фото, балансы поставок продукции АПК и иностранные журналисты на БелАЭС
07:00 Общество
При столкновении грузовика и автобуса в Чувашии погибли 12 человек
01:04 В мире
Вице-президент парламента Швейцарии получила ранения при взрыве ноутбука
00:30 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России "Мы -разам! Мы -вместе!"
00:00 Регионы
Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно
23:25 Калейдоскоп
Румас и Медведев провели встречу в Душанбе
23:02 Общество
Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца
22:29 В мире
Рейсы на некоторых пригородных маршрутах Минска отменяются с 29 октября
21:55 Регионы
Почти 6 т рыбы выпустили в озера Витебской области
21:48 Регионы
Суд арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о хулиганстве
21:43 В мире
Все новости
Темы
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Витебчане во время акции "Ищу друга-2" смогут взять себе домой собаку

Регионы 12.10.2018 | 08:18
Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчане во время благотворительной акции-ярмарки "Ищу друга-2" в поддержку Витебского приюта для бездомных животных смогут взять себе домой собаку, сообщили БЕЛТА организаторы.

Акция-ярмарка пройдет 13 октября с 11.00 до 14.00 на территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо Витебска "Двина". Подобное мероприятие уже проводили в апреле 2017 года. Тогда 12 животных обрели хозяев и дом, были собраны деньги, продукты и вещи, необходимые приюту.

"В программе нынешней акции выставка собак и кошек из приюта, на которой гости смогут не только познакомиться с питомцами, но и выбрать себе понравившегося друга. Пройдет также праздничный концерт, можно будет купить сувениры и изделия ручной работы, организуют различные игры, конкурсы и мастер-классы. Вся прибыль от акции-ярмарки пойдет на нужды приюта", - отметили организаторы.

Кроме того, будет работать фотовыставка питомцев, которые не смогли попасть на акцию, и пункты сбора предметов и продуктов для приюта. А все неравнодушные, кто возьмет животное себе домой, получат подарки в виде средств по уходу за новым другом.

Инициаторами и организаторами акции выступил клуб ЮНЕСКО "Прайд" средней школы №21 Витебска, учащиеся гимназии №3 и приют для бездомных животных при поддержке компании по производству ветеринарной фармацевтики.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
акция, Витебск, животные
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4738 BYN 2.463 BYN 2.474 BYN
USD
2.1424 BYN 2.135 BYN 2.139 BYN
RUB
3.2122 BYN 3.21 BYN 3.227 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Сорокина: Всемирная шахматная олимпиада поднимет интерес к этому виду спорта в Беларуси
Все видео

Фотоновости

В Гродненском районе проходит международный трофи-рейд "Паплавы"
Все фото

Инфографика

V Форум регионов Беларуси и России Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
Вся инфографика
Президент
Михаил Бабич и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений в период работы Бабича
Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру
Политика
Во время встречи Беларусь в ближайшее время направит Таджикистану проект договора о стратегическом партнерстве
Парламентарии намерены улучшить правовую экспертизу законов на соответствие союзному договору
Заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси в начале декабря
Экономика
Леонид Заяц (в центре) Развитие инноваций в животноводстве укрепит продбезопасность СГ - Леонид Заяц
Реализация проекта умной безопасности в "Великом камне" находится на начальном этапе - Чжао Сичу
Десять документов о сотрудничестве между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве
Происшествия
Фото Минского городского УМЧС В Минске очевидцы потушили загоревшийся "Мерседес"
Сбивший подростка в Минске водитель грузовика получил два года колонии
В Кобрине водитель и пешеход пытались скрыть ДТП
Общество
Михаил Мясникович Белорусы и россияне верят в успех союзного строительства - Мясникович
Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России состоится сегодня в Могилеве
Новые правила автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу в Беларуси 12 октября
Спорт
Фото НОК Беларуси Дзюдоист Артем Колосов стал двукратным чемпионом ЮОИ в Буэнос-Айресе
Арбитры из Турции рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга в Лиге наций
Игроки сборной Беларуси по футболу намерены победить команду Люксембурга в Лиге наций
Технологии
Чжао Сичу Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси
ICANN проведет сегодня первое в истории обновление криптоключей, возможны сбои в интернете
РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки
Культура
Скриншот из видео "Гонка континентов" Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля корпоративного видео в Каннах
Экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий" откроется 16 октября в музее истории ВОВ
Финальная версия песни Даниэля Ястремского "Time" доступна для прослушивания и скачивания
В мире
Фото Tribuna Noticias - AFP В Мексике обрушилось здание, 7 человек погибли
В Японии произошло второе за сутки землетрясение
Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до шести
Калейдоскоп
Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Милли Брейди. Фото из аккаунтов соцсетей актрис Netflix утвердил актрис на главные женские роли "Ведьмака"
Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно
Сергей Шнуров женится в четвертый раз
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия