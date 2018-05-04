Витебчанин с сыном организовали турнир дворовых команд по футболу

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин Евгений Ястребов с сыном Кириллом организовали турнир дворовых команд по футболу. О том, как увлечение сына стало увлечением отца и что из этого вышло, Евгений Ястребов рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Идея проведения турнира родилась несколько лет назад, когда Кирилл стал пропадать с мальчишками из своего двора на футбольном поле. Отец решил поддержать сына, тем более что поблизости (между гимназиями по ул.Чкалова) в рамках социального проекта одной из крупных торговых сетей появилась современная спортивная площадка для игры в мини-футбол. Обязанности разделили: Кирилл через социальные сети бросил клич ребятам, а Евгений взял на себя организаторские функции - обеспечение призами и подарками, судейство и т.д.

Подростки оценили идею. В результате турнир получился действительно городским: команды подобрались с разных районов и улиц (р-н Билево, ул.Лазо, К.Маркса, Чкалова, Чапаева), а массовости мероприятию добавили многочисленные зрители в лице болельщиков и родственников.

В нынешнем году ежегодное футбольное состязание состоится 4-6 мая. Победу будут оспаривать команды в составе мальчишек 12-16 лет. "Никто из них на профессиональном уровне футболом не занимается. Для каждого участника это просто увлечение", - подчеркнул Евгений. Так, его сын серьезно занимается хоккеем и входит в юниорскую сборную Беларуси по этому виду спорта. Еще один постоянный участник турнира витебчанин Матвей Кабуш сейчас живет в России, где также профессионально занимается хоккеем. Однако ради своей команды и участия в турнире он каждый год возвращается на малую родину.

Победители турнира, как и положено, будут награждены кубками и медалями. Отдельно будут отмечены лучшие бомбардир и защитник.

"Я это делаю ради сына, его друзей, других ребят. Чтобы они научились ценить дружбу, спорт, свое здоровье. Лучше пусть с азартом играют в футбол, чем проводят время с сигаретой и пивом где-нибудь на скамейке", - поделился Евгений Ястребов.-0-