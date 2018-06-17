Витебск принимает участников мото-автопробега "Победа без границ"

17 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебск первым среди белорусских городов примет сегодня участников международного патриотического мото-автопробега по местам боевой славы "Победа без границ", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Байкеры и автомобилисты уже посетили более 50 городов, проехав тысячи километров. Они 17 июня будут в Витебске, затем запланированы Минск, Барановичи и Брест - конечный город маршрута. Здесь участники возложат цветы и венки в Брестской крепости, а затем состоится концерт памяти всех павших и выстоявших в годы войны.

Главная цель проекта - объединение через его участников братских народов СНГ, сохранение дружбы и укрепление связей между ними, увековечивание памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и воспитание у молодежи любви и уважения к истории. Во время пробега участники посещают места сражений, воинские захоронения и музеи, проводят вечера памяти, тематические выставки и концерты (для этого создана специальная бригада). Также проходят встречи с ветеранами.

Председатель международного координационного совета пробега Елена Прокудина выступила с идеей создания документального фильма на основе отснятого материала по всему пути мото- автопробега. По ее словам, с ними едет 5 съемочных групп и журналисты продюсерского центра Pro-Studio. Их задача снять не только участников пробега, но и фильм о ветеранах, музеях и памятниках, истории регионов, проведение интервью с волонтерами и молодежью об их видении настоящего, прошлого и будущего.

Пробег "Победа без границ" стартовал 7-8 мая в Душанбе (Таджикистан) и Ташкенте (Узбекистан). Акция проходила по трем разным направлениям – южное, северное и западное. В Москве 9-10 июня первые два объединились в одну колонну и выдвинулись по намеченному маршруту. В российском Волоколамске их встретили участники западного направления. Пробег объединил людей из стран постсоветского пространства. Прохождение всего маршрута займет 48 дней.

Проект создан по инициативе общественного объединения "Соотечественник" Южно-Казахстанской области Казахстана, "Авто- мото федерации г. Шымкента" и продюсерского центра Pro-Studio (Казахстан).-0-