Витебск проведет "Час Земли" при свечах

14 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебск 24 марта присоединится к международной акции по бережному отношению к природным ресурсам мероприятием "Час Земли в Витебске: город при свечах", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Беларусь в нынешнем году в десятый раз будет участвовать в международной экологической акции "Час Земли". Смысл мероприятия в том, чтобы на один час, с 20.30 до 21.30, отключить свет и ненужные электрические приборы. Ожидается, что в нашей стране этот призыв поддержат неравнодушные жители Минска, Барановичей, Бреста, Витебска, Гомеля, Каменца, Полоцка, Пинска, Шумилино. Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора" в Витебске разнообразит программу акции дополнительными активностями.

Все желающие с 18.00 смогут, зарегистрировавшись заранее, поучаствовать в интеллектуальном квизе "Живая планета". После символического отключения света начнется белая эковечеринка "Город при свечах". Организаторы просят участников акции прийти в белой одежде или с белыми аксессуарами, что станет символом чистоты природы. На вечеринке выступят участники музыкально-эстетического проекта ЕCCO SQUAD, который сочетает в своих dj сетах энергичные танцевальные ритмы и светлую безмятежную атмосферу природы. "Давно задуманный формат ребята осуществили впервые в 2017 году, выступив в поддержку витебского II Урбан арт-форума "Прастора", который был включен в программу Дня города. Музыка формата chillwave и ambient соединилась с объемными звуками природы в парке имени Фрунзе", - пояснила директор центра "Прастора" Оксана Кузина.

"Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора" третий год принимает активное участие в акции "Час Земли". В этом году она повсеместно пройдет 24 марта, организаторы предлагают обратиться к вопросу того, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.

Сегодня "Час Земли" - это самая массовая экологическая акция на планете. К ней присоединяются более 2 млрд человек из 184 стран и 7 тыс. городов. Ее проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), в Беларуси организатором выступает экологическое товарищество "Зеленая сеть".-0-