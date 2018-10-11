"Витебскагропродукт" инвестировал около Br1,5 млн в комплекс по выращиванию датских пород свиней

11 октября, Чашникский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ЗАО "Витебскагропродукт" инвестировало около Br1,5 млн в комплекс по выращиванию датских пород свиней в Чашникском районе, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель генерального директора предприятия Сергей Сенченко.

Сегодня состоялось открытие производственного участка с шестью свинарниками в деревне Шелковщина, оснащенных специализированным оборудованием. В церемонии приняли участие заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и председатель Чашникского райисполкома Леонид Плешко. Предприятие реконструировало старую ферму, где раньше занимались откормом крупного рогатого скота. Строительные работы стартовали в апреле 2018 года и были выполнены за несколько месяцев.

"Мы перепрофилировали ферму, сейчас здесь четыре корпуса по выращиванию и откорму свиней и два - по их доращиванию. Здания остались те же, но полностью поменяли оборудование внутри. Всего в комплекс было инвестировано около Br1,5 млн собственных средств. Похожий свинокомплекс планируем открыть в Лепельском районе в ноябре 2018 года", - отметил Сергей Сенченко.

Он добавил, что необходимые корма производят на Лепельском комбикормовом заводе. Рецептура и нормы кормления соответствуют европейской технологии. Производственный процесс выполняется по датским и голландским технологиям. В настоящее время поголовье составляет 16 тыс. свиней датских пород (йоркшир, ландрас и дюрок). В ближайшее время из этого комплекса будет реализовано 1,3 тыс. т мяса. За год планируют получать 4,5 тыс. т.

На комплексе трудятся 30 человек (жители ближайших деревень), которые прошли двухмесячную стажировку. Среднемесячная зарплата у работников свинокомплекса около Br700.-0-