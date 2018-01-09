Витебская ГАИ сняла ролик-обращение к пешеходам

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская ГАИ сняла профилактический ролик с обращением к пешеходам, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Призыв малышей детского сада №49 областного центра соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу в положенных местах и быть внимательными адресован родителям, бабушкам и дедушкам. "Мы вас ждем дома!", - говорят дети, напоминая взрослым о ценности человеческой жизни.

Ролик размещен на сайте УВД Витебского облисполкома и в социальных сетях.

К такому подходу в профилактической работе с участниками дорожного движения областное управление Госавтоинспекции подтолкнули случаи аварий с участием пешеходов. Всего с начала года (по состоянию на 8 января) на территории Витебской области произошло 8 таких ДТП, в которых погибли 5 и было ранено 4 человека. "Первопричинами сложившейся ситуации стали сложные погодные условия, невнимательность водителей и беспечность пешеходов", - констатировал Александр Казючиц.-0-