Витебская и псковская молодежь будут развивать сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве между Витебской областной организацией БРСМ и Псковской областной организацией РСМ подписали Вячеслав Хрол и Алена Иванова

10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская и псковская молодежь подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Соглашение о молодежном сотрудничестве скрепили подписями представители Витебского обкома БРСМ и Псковской областной организации Российского союза молодежи во время работы VI Молодежного форума Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Могилеве. Документ даст дополнительную возможность для взаимодействия двух молодежных организаций.

"Соглашение позволит развивать наше сотрудничество в сфере культурно-досугового и гражданско-патриотического направления. Также новый вектор развития получит молодежное правоохранительное движение. Уже в декабре члены молодежных отрядов охраны правопорядка смогут принять участие в областном молодежном антинаркотическом форуме "Доброволье.60", который пройдет в Пскове", - отметил исполняющий обязанности первого секретаря Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

VI Молодежный форум Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство" проходит в Могилеве 9-10 октября. Он объединил представителей молодежных и детских общественных объединений Беларуси и России, молодежных парламентов, в том числе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.-0-

Фото Александра Хитрова