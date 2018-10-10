Витебская и псковская молодежь будут развивать сотрудничество

10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская и псковская молодежь подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.
Соглашение о молодежном сотрудничестве скрепили подписями представители Витебского обкома БРСМ и Псковской областной организации Российского союза молодежи во время работы VI Молодежного форума Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Могилеве. Документ даст дополнительную возможность для взаимодействия двух молодежных организаций.
"Соглашение позволит развивать наше сотрудничество в сфере культурно-досугового и гражданско-патриотического направления. Также новый вектор развития получит молодежное правоохранительное движение. Уже в декабре члены молодежных отрядов охраны правопорядка смогут принять участие в областном молодежном антинаркотическом форуме "Доброволье.60", который пройдет в Пскове", - отметил исполняющий обязанности первого секретаря Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.
VI Молодежный форум Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство" проходит в Могилеве 9-10 октября. Он объединил представителей молодежных и детских общественных объединений Беларуси и России, молодежных парламентов, в том числе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.-0-
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