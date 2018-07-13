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Витебская и Псковская области намерены вывести межрегиональное сотрудничество на новый уровень

Регионы 13.07.2018 | 13:44
Фото из архива
Фото из архива

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрации Витебской и Псковской областей планируют разработать программу совместных действий на 2019 год, которая будет способствовать выходу на новый уровень сотрудничества двух регионов. Об этом сегодня в Витебске сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на встрече с председателем Витебского областного Совета депутатов Владимиром Терентьевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудничество Витебской и Псковской областей активно развивается по всем направлениям, в том числе большинство районов российского региона имеет межмуниципальные соглашения о партнерстве с районами Витебской области, отметила Вера Емельянова. Сегодня необходимо обсудить кооперационные мероприятия на 2019 год, в том числе в здравоохранении, социальной защите, занятости населения, молодежной политике и других сферах, которые направлены на повышение качества жизни граждан двух регионов. Выработанные в ходе рабочей встречи в Витебске предложения лягут в основу обновленного соглашения о сотрудничестве между областями и программу совместных действий на 2019 год, которые могут быть подписаны уже осенью текущего года, считает первый вице-губернатор.

По инициативе российской стороны в социальный блок мероприятий предлагается включить проекты, связанные с изучением белорусского опыта решения кадровых вопросов в системе здравоохранения. "В образовательной сфере нам интересно узнать, как в Беларуси организована работа с одаренными детьми, развивается система учреждений дополнительного образования, и это тоже, надеюсь, найдет отражение в перспективном плане совместных действий", - уточнила Вера Емельянова. Кроме того, россияне намерены обсудить ряд инициатив патриотической тематики, по активизации контактов между молодежными организациями белорусского и российского регионов.-0-

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Теги
Витебская область, встречи, регионы России, сотрудничество
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