29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская милиция подготовилась к вопросам гостей "Славянского базара". Об этом сообщил сегодня начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков на брифинге, посвященном работе правоохранительных органов в дни форума, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ивана Кубракова, в прошлом году более 90% обращений гостей и участников "Славянского базара" к сотрудникам милиции, работавшим в составе пеших патрулей в зоне основных площадок проведения форума, носило справочно-информационный характер. "Много вопросов было о расположении ближайших пунктов обмена валюты, точек общепита, расположении достопримечательностей и других подобных обращений. Мы сделали выводы, и в этом году в фестивальной зоне будут нести службу подготовленные сотрудники из числа местных жителей, хорошо знающие район и расположение всех необходимых объектов", - сказал начальник УВД. Он добавил, что в состав патрулей будут включены и сотрудницы, поэтому вероятные вопросы о шопинге также не останутся без ответов.

Касаясь других особенностей несения службы в фестивальный период, Иван Кубраков отметил, что в этом году акцент в обеспечении безопасности дорожного движения в центре города сделан на увеличении мотопатрулей, которым легче маневрировать при большом скоплении людей. Также больше станет автопатрулей при въездах в областной центр.-0-