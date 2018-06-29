Витебская милиция с 7 июля переходит на усиленный вариант несения службы

29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская милиция с 7 по 19 июля переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением "Славянского базара". Об этом сообщил сегодня начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков на брифинге, посвященном работе правоохранительных органов в дни проведения форума, передает корреспонденту БЕЛТА.

По словам начальника УВД, перевод на усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел Витебского гарнизона и приданных сил позволит увеличить плотность нарядов, патрулирующих центральные улицы и окраины города. Места проживания участников и гостей фестиваля будут взяты под круглосуточную охрану.

Для обеспечения безопасности гостей и жителей города в фестивальное время на помощь витебским правоохранителям приедут коллеги из других регионов страны. Они окажут помощь в организации пропускного режима в Летнем амфитеатре, концертном зале "Витебск", а также совместно с витебскими коллегами будут патрулировать центр города, где пройдут основные мероприятия форума. Военнослужащие внутренних войск МВД будут задействованы как в охране фестивальных объектов, так и в патрулировании улиц.

Проход в Летний амфитеатр будет осуществляться через 12 КПП, расположенных по периметру главной сценической площадки и на входе в саму "чашу". На них будут нести службу сотрудники витебского ОМОНа и женщины-сотрудницы в гражданской одежде с использованием специальных синих жилетов с надписью "безопасность". На трех КПП, обозначенных соответствующими табличками, на входе в зрительный зал будут организованы пункты пропуска для лиц особой категории граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, беременные женщины, родители или законные представители с малолетними детьми), которые будут обозначены соответствующими табличками.-0-