Витебская область активно внедряет в школах обучение основам робототехники

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В школах Витебской области активно внедряют обучение основам робототехники. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления образования Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

В Витебске сегодня состоялась сессия областного Совета депутатов, на которой Дмитрий Хома был основным докладчиком по вопросу "О работе органов, осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению качества образования и развитию материально-технической базы учреждений через рациональное использование финансовых средств". Он подчеркнул, что для обеспечения высокого качества образования постоянно совершенствуется материально-техническая база, повышается профессиональный уровень кадров.

"В развитие образования в 2017 году вложено денежных средств больше, чем в 2015-м и 2016-м вместе взятых, - сказал Дмитрий Хома. - Речь идет не только о капитальных ремонтах школ. Приобретаются автобусы для подвоза детей, кабинеты физики и химии комплектуются современным оборудованием, ведутся закупки компьютерных классов, мультимедийного оборудования и иных современных средств обучения".

"Мы приобретаем робототехнику и развиваем это направление в учреждениях образования. Надеемся, что за этот год сможем оснастить школы всех райцентров, чтобы через новые формы совершенствовать знания наших детей, повышать качество образования", - заявил начальник управления.

К "Дажынкам" 2017 года самым современным оборудованием оснастили школу в Дубровно. "В том числе приобрели робототехнику. Такое укрепление материально-технической базы позволяет на достойном уровне организовать процесс обучения и повысить качество образования. Уже есть результаты. Школьники райцентра достойно участвуют в предметных олимпиадах, турнирах по робототехнике", - констатировал Дмитрий Хома.-0-