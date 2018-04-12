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Витебская область готова к посевной кампании - Анфимов

Регионы 12.04.2018 | 13:54
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов и председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов и председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук
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12 апреля, Полоцкий район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область готова к посевной кампании. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, который уже второй день инспектирует хозяйства Витебской области.

Разговор с журналистами состоялся в ОАО "Новые Горяны" Полоцкого района. Кроме этого, в маршруте Леонида Анфимова сельхозпредприятия Городокского, Докшицкого, Глубокского и других районов.

"Я хотел бы подчеркнуть, что по сравнению с прошлым годом ситуация лучше. Так, обеспеченность минеральными удобрениями в 2 раза выше, чем была накануне посевной в прошлом сезоне. Нет проблем с топливом. А я в каждом хозяйстве интересуюсь, работают ли механизаторы, как говорится, с колес. Нет. Есть запас топлива. Это очень важно. Люди уверены в том, что из-за проблем с ресурсами посевная не будет сорвана. Работы не будут зависеть от того, есть ли топливо, в достатке ли удобрений. Все будут работать четко и слаженно", - сказал председатель контрольного ведомства.

Он отметил, что окончательные итоги мониторинга будут подведены позже. "Могу сделать один вывод - Витебская область на сегодняшний день к севу по большей части готова", - констатировал Леонид Анфимов.

В апреле рабочие группы, в состав которых вошли представители госконтроля, работники прокуратуры, МВД и других ведомств, проводят мониторинги в хозяйствах, изучают ситуацию в агропромышленном комплексе. "В Витебской области я увидел, что элементарный порядок на мехдворах и фермах наведен. Наверно, совещание у Президента по проблемам АПК дало к этому толчок. На местах знали, что к ним приедут рабочие группы. А надо, чтобы это было в крови у руководителя. Чтобы не дожидались, пока приедет комиссия, а всегда поддерживали в надлежащем состоянии сельскохозяйственные объекты", - резюмировал председатель КГК.

По оперативной информации на утро 12 апреля, в Витебской области к выборочному севу ранних яровых зерновых приступили хозяйства четырех районов: Чашникского, Поставского, Глубокского и Верхнедвинского. -0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
Анфимов, Витебская область, КГК, Полоцк, посевная
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