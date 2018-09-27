Витебская область лидирует по количеству газет на 1 тыс. человек

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская область считается самым читающим регионом Беларуси, где на 1 тыс. человек приходится 367 экземпляров газет, сообщил во время заседания облисполкома начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Геннадий Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя информационное пространство Витебской области, начальник управления отметил, что в регионе работают более 80 средств массовой информации различной формы собственности: 58 печатных и 24 электронных. Издаются 24 государственные общеполитические газеты, общий разовый тираж которых на 1 сентября 2018 года составил более 140 тыс. экземпляров, а также 30 негосударственных газет.

"Специфика нашей области в том, что у нас насчитывается более 6,5 тыс. сельских населенных пунктов, большая часть из них малонаселенные. При этом область является самой читающей в стране, так как насыщенность средств массовой информации на 1 тыс. человек составляет 367 экземпляров (в среднем по стране 288)", - отметил Геннадий Егоров.

Анализируя деятельность областного телеканала ТРК "Витебск", он добавил, что северный регион первым в республике начал вещание на областной информационной площадке и является единственной областью в стране, которая имеет два областных телеканала. Основу эфира составляют программы собственного производства. Сегмент кабельного телевидения области включает 13 операторов, общее число абонентов - более 260 тыс. человек. Цифровое телевидение доступно для 99,4% населения.

Финансово-экономическое положение госпрессы Витебской области остается стабильным. Ставка делается на оптимизацию расходов, повышение собственных доходов редакций и переход на самоокупаемость. Самоокупаемыми являются 19 из 24 газет. "Тем не менее существует общая проблема падения тиражей, которая актуальна и для нашей области. Реалии таковы, что молодежь, получая информацию из интернета, газет практически не читает. В привлечении аудитории очень многое зависит от главных редакторов, которые должны искать новые формы подачи материала. Если молодежь нужно оторвать от планшета, то газета должна более активно использовать мобильные платформы", - сказал Геннадий Егоров.

По его словам, на уровень подписки повлияло сокращение районных узлов почтовой связи и отделений связи, а также увеличение тарифов по доставке газет. Наибольшее падение тиражей произошло в Чашникском, Дубровенском, Лиозненском и Толочинском районах. Самый высокий уровень по насыщенности районных газет на 1 тыс. человек - в Ушачском и Миорском районах (212 и 198 экземпляров соответственно).

В ближайшей перспективе СМИ региона и облисполкому предстоит решить несколько вопросов, среди которых совершенствование работы типографий в Орше, Полоцке и Новополоцке, а также завершение ремонта до начала мая 2019 года здания по улице Гоголя в Витебске, где будет Дом прессы. У гостелеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, на повестке дня переход до 1 ноября нынешнего года на HD-вещание в системе кабельного телевидения. А главным редакторам телепрограмм "Лепельское телевидение" и "Поставы ТВ" необходимо будет разработать программу развития до 2020 года.-0-