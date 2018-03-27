Витебская область не будет индексировать ставки единого налога для ИП

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области после общественного обсуждения постановили не индексировать ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Соответствующее решение принято сегодня депутатами на сессии областного Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект решения "О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц" был вынесен на общественное обсуждение. Это было сделано в соответствии с п. 9.4 директивы №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь". В проекте инспекция Министерства по налогам и сборам по Витебской области предлагала действующие ставки увеличить на уровень индексации в целях их адаптации к инфляционным процессам (на 7,4%).

Начальник инспекции МНС по Витебской области Валерий Лобацевич отметил, что вопрос вызвал живой интерес, разгорелись дебаты. Заинтересованные стороны сошлись на том, что проводить индексацию ставок преждевременно.

Депутаты с мнением жителей области согласились. Но некоторая трансформация ставок в регионе все-таки произойдет. Так, указом №29 "О налогообложении" в Беларуси изменены минимальные и максимальные значения базовых ставок единого налога. В результате в Витебской области ставки по трем видам услуг оказались меньше их минимальных значений. Речь идет об организации общественного питания через объекты общественного питания (изменены налоги в Витебске, Новополоцке, Орше и Полоцке), деятельности водного транспорта и оказании услуг по чистке и уборке жилых помещений.

Чтобы избежать несоответствий, депутаты внесли изменения в решение Витебского областного Совета от 15 декабря 2016 года №161. Согласно поправкам, в регионе будут приведены в соответствие с нормативной базой ставки единого налога по трем перечисленным видам деятельности (новые значение будут приближены к минимальным цифрам).

Изменения вступят с силу после официального опубликования решения сессии.-0-