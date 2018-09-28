Витебская область ориентирована на интенсивное земледелие - Шерстнев

28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области взят курс на интенсивное земледелие. Об этом заявил сегодня на областном празднике "Дажынкі" в Верхнедвинске председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы взяли курс на интенсивное земледелие. В области отработана структура посевных площадей. Основная цель - сформировать полноценный урожай за счет соблюдения севооборота, подбора наиболее благоприятных предшественников и соблюдения технологических регламентов по производству продукции растениеводства", - сказал Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома подчеркнул, что в этом году каравай региона формировался в сложнейших погодных условиях. Благодаря достижениям аграрной науки, применению высокоурожайных сортов культур, работе на высокопроизводительной технике, соблюдению технологий удалось собрать 756 тыс. т зерна, первыми в стране выполнить госзаказ по поставке зерна.

Оправданно, по его мнению, решение о расширении посевов зернобобовых и масличных культур. В текущем году аграриями региона намолочено 105 тыс. т зерна зернобобовых культур, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Собрано 28,9 тыс. т гороха в чистом виде, что в 2,5 раза больше, чем в 2017-м. В ближайшей перспективе область намерена выйти на 100 тыс. т, довести удельный вес зернобобовых до 15% от пашни, что составит 120 тыс. га.

Целый ряд хозяйств преуспел в производстве рапса. Валовой сбор маслосемян составил 99 тыс. т. Более тысячи тонн семян высокобелковой культуры получено в семи хозяйствах области. Вместе с тем посевы рапса необходимо последовательно расширять до 100 тыс. га и получать не менее 200-250 тыс. т маслосемян, добавил председатель облисполкома.-0-

Фото Егора Павлющика