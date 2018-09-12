Витебская область первой среди регионов выполнила госзаказ по зерну

12 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область первой среди регионов выполнила госзаказ по поставке зерна. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Госзаказ по поставке продовольственного зерна выполнен Витебской областью в полном объеме. Качество зерна соответствует ГОСТам", - сказал председатель комитета. В числе факторов, способствующих выполнению этой задачи, он назвал неукоснительное соблюдение технологии растениеводства. Это применение новых сортов, полное выполнение технологических требований по производству зерна, грамотная работа с удобрениями, использование высокопроизводительной техники.

Витебская область поставила в счет госзаказа 102 тыс. т зерна, в том числе 57,7 тыс. т пшеницы, 42,7 тыс. т ржи и 1,6 тыс. т ячменя. Среди районов наиболее существенный вклад внесли Оршанский (поставлено 11,2 тыс. т), Толочинский (8,1 тыс. т), Витебский (8,2 тыс. т) и Верхнедвинский (7 тыс. т). Среди предприятий - Оршанская, Витебская и Полоцкая интеграционные структуры. Например, Оршанская интеграционная структура, в состав которой входят 18 предприятий из Оршанского, Дубровенского и Толочинского районов, собрала 77 тыс. т зерна в бункерном весе со средней урожайностью 30,5 ц/га, из которых 10,1 тыс. т поставила в счет госзаказа.

"Сложные погодные условия не позволили Витебской области собрать планируемый в объеме 1 млн т зерна урожай. Вместе с тем 756 тыс. т в бункерном весе нам удалось взять. Средняя урожайность по итогу также сложилась ниже прогнозируемой - на уровне 25,4 ц/га", - добавил Михаил Придыбайло.

Кроме того, председатель облсельхозпрода прокомментировал ход кормозаготовки. "Для обеспечения фуражом животноводства нужно 600-700 тыс. т зерна. Такого объема у нас нет, поэтому упор делаем на то, чтобы заготовить травянистые корма и кукурузу", - сказал Михаил Придыбайло. Он отметил, что хозяйства Витебщины в этом году в большей степени переориентировались на передовые технологии, например, заготовку кормов в стрейч-пленку. Если в 2017 году таким способом было заготовлено 60 тыс. т сенажа, то в этом уже почти 108 тыс. т.-0-