27 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область планирует увеличить посевы льна. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной областному празднику "Дажынкі-2018", председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отчетливо понимаем, что нужно сделать в льноводстве области. Еще год и уйдем на площади до 17-18 тыс. га, что позволит полностью загрузить имеющиеся мощности", - сказал Николай Шерстнев.

По его словам, в настоящее время работа по развитию отрасли ведется в нескольких направлениях, связанных с модернизацией льнозаводов и обновлением специализированной техники для обеспечения технологии возделывания льна.

"По сути, у нас один технологичный льнозавод - Дубровенский. В Оршанском районе до технологического завершения доведем в 2019 году. Все остальные льнозаводы старые, со значительным износом оборудования, - констатировал губернатор. - В следующем году более серьезно подойдем к модернизации льнозаводов, чтобы заменить узлы и элементы линий".

Касаясь обновления техники, Николай Шерстнев отметил, что в этом году практически для всех льнозаводов области приобретено около 190 единиц специализированной техники различного назначения - от вспашки до уборки льна. Благодаря этому темпы уборки культуры в Витебской области существенно выше прошлогодних. "Мы в 2,5 раза быстрее, чем в прошлом году, убрали лен, в два раза быстрее вытеребили, соответственно, он раньше вылежался", - подчеркнул руководитель области.

Как сообщили в облсельхозпроде, в нынешнем году посевные площади льна в Витебской области составили 14 тыс. га. Из-за погодных условий на 900 га посевы погибли. По состоянию на 27 сентября, в области запрессована льнотреста с 11,4 тыс. га, что более чем в два раза превышает прошлогодний уровень.-0-