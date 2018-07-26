26 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область приступит к массовой уборке озимых зерновых в ближайшие дни. Об этом сообщил сегодня на заседании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Иван Федоров, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ивана Федорова, к уборке зерновых приступили 17 районов области. Не начались еще работы в Лиозненском, Дубровенском, Россонском и Ушачском районах. На утро 26 июля убрано 9,5 тыс. га, или 3% площадей. Намолочено 27,7 тыс. т зерна при средней урожайности 29,5 ц/га. "По оценкам специалистов, в этом году в хозяйствах области валовый сбор зерна в бункерном весе ожидается на 10-15% выше уровня прошлого года. Массовая уборка зерновых начнется в ближайшие дни. В первую очередь хозяйства начали убирать озимую рожь и пшеницу. Яровые зерновые пока не готовы. До созревания им еще нужно как минимум 10-15 дней, поэтому у нас есть еще время для маневра", - отметил председатель комитета.

При благоприятных погодных условиях технические возможности позволяют аграриям региона провести жатву зерновых за 20-22 дня. Сезонная нагрузка на комбайн составит 222 га. Вопрос дефицита механизаторов (не хватало 950 человек) решен за счет привлечения кадров промышленных предприятий и учебных заведений.

Кроме того, труженики села готовятся к посевной озимых культур, которая стартует 5 августа севом озимого рапса. Эту работу планируется выполнить за две недели (до 20 августа), а с 25 августа приступить к севу озимых зерновых. Последние должны быть посеяны до 20 сентября. В этом году в регионе планируется посеять озимые зерновые на площади не менее 200 тыс. га под зерно, еще 50 тыс. га - на зеленый корм и 60 тыс. га озимого рапса.

В работе заседания принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. Он обратил внимание всех руководителей местных органов власти на то, что в области в настоящее время не готовы к жатве 9%, или 130 единиц, комбайнов, 30 зерносушильных комплексов. Не везде еще проверены весы, чтобы обеспечить первичный учет зерна. Значительное количество комбайнов не прошло техосмотр. "Остается очень мало времени и необходимо в течение двух-трех дней устранить все недостатки", - подчеркнул министр.

Леонид Заяц отметил, что погодные условия нынешнего года менее всего сказались на формировании урожая хозяйств Витебской области. Здесь планируется собрать 1,1 млн т зерна в амбарном весе. "Сейчас главная задача - выхватывать каждую погожую минуту и обеспечить эффективность выработки на один комбайн, безопасность уборочной, избежать потерь. Надо достойно обеспечить уборку и сохранность урожая", - заключил министр.-0-