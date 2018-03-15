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Витебская область рассчитывает в этом году собрать 1,5 млн т зерна

Регионы 15.03.2018 | 20:03
Фото из архива
Фото из архива
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15 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область нацелена в этом году собрать 1,5 млн т зерна. Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о готовности к посевной.

За предыдущие два года был проведен значительный объем работ по решению проблем АПК региона. "Если оценивать готовность к предстоящей посевной кампании, то мы выглядим лучше, чем в предшествующие сезоны. Это касается и обеспечения техникой, и удобрениями, и топливом", - сказал руководитель региона. По его мнению, у области есть все основания рассчитывать на хороший урожай. "Хотелось бы получить не менее 1,5 млн т зерна. Эта цифра возникла не просто так. Мы целенаправленно к ней идем и основательно готовимся", - сказал Николай Шерстнев.

Губернатор отметил, что регион интенсивно обновляет машинно-тракторный парк. В прошлом году хозяйства области приобрели более 1 тыс. единиц техники, в 2016-м - примерно столько же. "Сейчас тоже ведем закупки тракторов, сельхозмашины, сеялок и других агрегатов, чтобы обеспечить высокую технологичность сельхозпроизводства. Нам надо максимально качественно и в оптимальные сроки отсеяться, чтобы собрать богатый урожай. Это позволит рассчитаться с долгами перед государством и полностью обеспечить животноводство хорошими кормами. Тогда мы добьемся больших привесов и хороших удоев, а значит, аграрии будут получать достойную зарплату", - убежден руководитель области.

Что касается проблемных вопросов, то главный и самый острый - дефицит кадров. "С кадрами пока серьезная проблема. Сложности возникли еще и потому, что мы намерены вести обработку почвы и днем, и ночью. Следовательно, нам необходимо в 2 раза больше механизаторов. Поэтому будем задействовать учащихся профильных колледжей, командировать на село специалистов из городов и райцентров. Если получится организовать работы в 2-3 смены, мы гарантированно отсеемся в оптимальные сроки", - поделился Николай Шерстнев.

Отвечая на вопрос о состоянии озимых культур, председатель облисполкома отметил, что поля перезимовали неплохо. "Состояние озимых удовлетворительное. Мы готовы их хорошо подкормить, провести все необходимые работы по уходу", - резюмировал руководитель области.

Общая площадь посевных площадей региона в текущем году составит 796 тыс. га, из них 50% планируется засеять зерновыми культурами (около 400 тыс. га). В том числе весной - 242 тыс. га. -0-

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Теги
Витебская область, посевная, Шерстнев
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