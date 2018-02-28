Витебская область увеличит площади возделывания крестоцветных культур до 120 тыс. га

28 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область увеличивает посевные площади под крестоцветные культуры до 120 тыс. га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

"Для полной загрузки мощностей перерабатывающих предприятий расширяем площади под крестоцветные культуры до 120 тыс. га. Если сравнивать с 2017-м, то посевные площади увеличатся практически на 40 тыс. га. Планируется, что яровой рапс займет 78,7 тыс. га", - отметили в облсельхозпроде.

В комитете рассказали, что с учетом рекомендаций Министерства сельского хозяйства и НАН Беларуси еще в августе прошлого года в регионе была разработана перспективная структура посевных площадей сельскохозяйственных культур. Именно под эту структуру районам доводились объемы подзимней обработки почвы, засыпки семян и накопления минеральных удобрений.

Определено, что в текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 796 тыс. га. Половина пашни отводится под зерновые и зернобобовые культуры, при этом зернобобовые займут 120 тыс. га, что составит 15% пашни.

Под кормовые культуры планируется отвести 260,4 тыс.га. Из них кукуруза будет посеяна на 70 тыс. га (60 тыс. га на силос и 10 тыс. га на зерно), однолетние травы займут 35,4 тыс. га, многолетние травы - 155 тыс.га. При этом в текущем году должно быть посеяно не менее 100 тыс. га клеверов в чистом виде.

Под лен отведено 13 тыс. га. Выращиванием картофеля и овощей будут заниматься в основном специализированные крупнотоварные сельскохозяйственные организации, которые имеют необходимый шлейф машин и оборудования для возделывания, а также хранилища.

С учетом посеянных озимых зерновых и озимого рапса, а также площадей многолетних трав, весной в регионе необходимо будет посеять 442 тыс. га яровых культур. -0-