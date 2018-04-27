Витебская область в I квартале выполнила 4 из 5 ключевых показателей эффективности работы

27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область по итогам января-марта выполнила четыре из пяти ключевых показателей эффективности работы, установленные правительством. Оперативную информацию озвучила сегодня на заседании облисполкома председатель комитета экономики Анжелика Никитина во время обсуждения вопроса социально-экономического развития Витебской области за истекший период 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, выполнены показатели по темпам роста объема валового регионального продукта (106,2% при задании 102,8%); экспорту товаров без учета нефти и нефтепродуктов, республиканских организаций; экспорту услуг без учета республиканских организаций; производительности труда по валовому региональному продукту.

Кроме того, за первый квартал ожидается выполнение заданий по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места, снижению объемов затрат, по объемам производства импортозамещающих товаров, ввода жилья. Практически в полном объеме реализуются обязательства, взятые облисполкомом по плану развития региона на 2018 год. С ростом объемов производства продукции и услуг в фактических ценах сработали все основные отрасли экономики. Сохраняется положительная динамика роста производства промышленной продукции, индекс промышленного производства составил 115,2%. Сохраняется высокий процент отгруженной инновационной продукции. Улучшилась ситуация в сельском хозяйстве, наращивают производство интеграционные структуры. Увеличиваются поставки продукции на экспорт: за январь-март продажи возросли в 1,2 раза.

За истекший период организациями области освоено около Br368 млн инвестиций в основной капитал, что составляет 117,7% к аналогичному периоду прошлого года. Введено 24% от годового задания по строительству жилья.

В целом по области все отрасли экономики сработали с прибылью от реализации (чистая прибыль по области без учета работы ОАО "Нафтан" составила около Br92 млн), положительной рентабельностью продаж, за исключением строительства.

Характеризуя итоги работы за январь-март, председатель облисполкома Николай Шерстнев отметил, что принимаемые меры дают результат. "Это говорит о том, что нас слышат руководители, проводимая стратегия им понятна", - констатировал он. Наряду с этим губернатор акцентировал внимание на необходимости задействовать имеющиеся резервы. "Практически половина регионов у нас сегодня не работает, они тянут область назад. Есть и предприятия, которые также тянут назад. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы задействовать эти резервы и поднять тем самым эффективность производства", - подчеркнул он. При этом особый акцент необходимо сделать на деятельности экономических служб, от которых зависит планирование и общий результат работы.-0-