Витебская область за 3 года намерена перевооружить животноводческую отрасль

27 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области до конца года начнется строительство около десяти молочно-товарных комплексов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной областному празднику "Дажынкі-2018", председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По отдельным объектам работа уже началась, по некоторым завершается оформление документов.

По словам Николая Шерстнева, в регионе новые и реконструированные молочно-товарные фермы составляют только около 20% общего числа действующих. Остальные - старые, приспособленные объекты. "Мы понимаем, что молодежь на них работать не придет. Поэтому за три ближайших года нам необходимо перевооружить животноводство и свиноводство", - констатировал председатель облисполкома.

Финансовое состояние сельхозпредприятий не позволяет сделать это в одночасье, мешает их высокая закредитованность. Решения, связанные с обеспечением новых кредитов гарантиями правительства, залоговым имуществом, не рассматриваются как приоритетные, так как существенно замедляют эту работу. Не делает область и ставку на иностранных инвесторов. "Приезжают представители и Китая, и Словакии, и Чехии, и Польши, разговаривают, но до реального дела, к сожалению, ни по одному серьезному проекту пока не дошло", - отметил Николай Шерстнев.

Губернатор подчеркнул, что в этом вопросе регион рассчитывает в первую очередь на собственные силы: "Мы обозначили для себя объем работы на ближайшие три года. Чтобы осовременить нашу животноводческую отрасль, загрузить молочные заводы, надо построить хотя бы 30 современных ферм по 2 тыс. голов дойного стада. В результате станет возможным снизить себестоимость продукции, уменьшить ее реализационную цену и повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках".

Что касается свиноводства, то в ближайшей перспективе в области планируется построить четыре современных свинорепродуктора на 5 тыс. свиноматок каждый, что позволит ежегодно выращивать не менее 280 тыс. поросят. Под их откорм будут перепрофилированы все остальные старые свинокомплексы. "За счет этого мы улучшим ситуацию с ветеринарным благополучием, снизим себестоимость продукции и практически в два раза увеличим объем выпускаемой свинины", - добавил руководитель региона.-0-