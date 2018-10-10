Витебская таможня около 70% вывозимых товаров оформляет менее чем за 5 минут

10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские таможенники около 70% партий вывозимых товаров оформляют менее чем за 5 минут, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

"В Витебской таможне более 70% ввозимых на территорию ЕАЭС товаров проходят оформление менее чем за 2 часа. Этот показатель почти на 30% превышает запланированный на 2018 год уровень. Почти 70% партий вывозимых товаров выпускаются менее чем за 5 минут. Из экспортируемых 4% выпускаются автоматически", - рассказали в таможне.

Автоматизация таможенных процессов значительно упрощает оформление грузов, позволяет обеспечить бесперебойный и эффективный процесс пересечения границы физическими и юридическими лицами. За 9 месяцев нынешнего года практически все декларации на товары поданы в электронном виде. О росте транзитной привлекательности Витебского региона свидетельствует, что за январь-сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,3% увеличилось количество зарегистрированных деклараций на товары и на 21% экспортных деклараций.

"Безопасности трансграничной деятельности и вопросам защиты внутреннего рынка от недоброкачественного товара уделяется значительное внимание таможенных органов. Всего с начала 2018 года сотрудниками правоохранительного блока таможни заведено более 2,1 тыс. дел об административных правонарушениях и возбуждено семь уголовных", - уточнили в Витебской таможне.

В настоящее время в пункте таможенного оформления "Полоцк" идет передача таможенникам отдельных функций пограничного контроля. В мультимодальном логистическом комплексе "Болбасово" проводятся работы по организации процесса таможенного оформления.-0-