Витебские дерматологи во время акции выявили 17 случаев меланомы

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские дерматологи во время республиканской акции выявили 17 случаев меланомы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии.

В День профилактики меланомы в витебском областном кожвендиспансере консультации врачей по поводу новообразований кожи получили около 170 человек, некоторые из них дополнительно прошли бесплатную скиаскопическую диагностику. По итогам приемов было выявлено 17 случаев меланомы, один - плоскоклеточного рака, другие заболевания кожи. В Витебский областной клинический онкологический диспансер для дальнейшего обследования направлен 21 человек.

"Достаточно активно прошла акция и в районах области, где возможностью бесплатно попасть на прием к дерматологам воспользовалось достаточно большое количество людей. Общие итоги будут подведены в течение ближайших дней", - отметили в центре.

В настоящее время в структуре онкопатологии злокачественные новообразования кожи занимают первое место. Всего по Витебской области за 2017 год к врачам-дерматологам и косметологам поступило более 615,1 тыс. обращений, доля по различным врожденным и приобретенным новообразованиям в структуре первичных обращений составила около 16%. Было выявлено более 1 тыс. злокачественных новообразований, за январь-март нынешнего года - 200.-0-