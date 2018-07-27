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Витебские десантники 2 августа будут дарить женщинам цветы

Регионы 27.07.2018 | 08:11
Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские десантники 2 августа будут дарить женщинам цветы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде.

Празднование Дня десантников и сил специальных операций начнется с необычной акции. Утром от площади Победы по проспекту Фрунзе более 300 бойцов пройдут в колонне, они будут дарить женщинам цветы, рассказывая, чем знаменателен этот день.

"Бойцы пройдут по центральным улицам города и вернутся в 103-ю бригаду, где начнется день открытых дверей нашего соединения. Желающие смогут ознакомиться с бытом военнослужащих, образцами военной формы одежды и вооружения. А уволившиеся в запас солдаты получат возможность навестить боевых товарищей. Позже на плацу бригады состоится митинг, посвященный профессиональному празднику, с участием главы области Николая Шерстнева и командира бригады Вадима Шадуры", - рассказали в соединении.

Показательные выступления подготовила рота почетного караула. Мастерство продемонстрируют солдаты разведподразделений, миротворческая рота. Зрители смогут стать свидетелями операции по освобождению условных заложников. Выступят на празднике и творческие коллективы города.

Для военнослужащих бригады 2 августа будет выходным. Во второй половине дня для них организуют концерт, бойцы смогут пообщаться с родителями, сходить в увольнение.-0-

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Витебск, праздник
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