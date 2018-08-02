Витебские десантники отметят свой праздник митингом и показательными выступлениями

2 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские десантники 2 августа отметят профессиональный праздник митингом и показательными выступлениями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Празднование Дня десантников и сил специальных операций начнется с необычной акции. Утром от площади Победы по проспекту Фрунзе более 300 бойцов пройдут в колонне, они будут дарить женщинам цветы, рассказывая, чем знаменателен этот день.

Бойцы пройдут по центральным улицам города и вернутся в 103-ю бригаду, где начнется день открытых дверей соединения. Желающие смогут ознакомиться с бытом военнослужащих, образцами военной формы одежды и вооружения. А уволившиеся в запас солдаты получат возможность навестить боевых товарищей. Позже на плацу бригады состоится митинг, посвященный профессиональному празднику, с участием руководства области и командира бригады Вадима Шадуры. Пройдет также награждение военнослужащих, зачитают поздравительные письма и телеграммы.

Показательные выступления подготовила рота почетного караула. Мастерство продемонстрируют солдаты разведподразделений и миротворческой роты. Зрители смогут стать свидетелями штурма здания, показного вождения автотехники, прыжков с парашютом. Военнослужащие проведут занятия по воздушно-десантной подготовке. Во время праздника будет работать полевая кухня. Выступят на празднике и творческие коллективы города. Кроме того, ближе к обеду "цветочная" акция продолжится.

Для военнослужащих бригады 2 августа будет выходным. Во второй половине дня для них организуют концерт, бойцы смогут пообщаться с родителями, сходить в увольнение.-0-