Витебские госавтоинспекторы перед каникулами провели профмероприятия во всех школах города

31 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские госавтоинспекторы перед каникулами провели профилактические мероприятия во всех школах города, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

На протяжении месяца сотрудники ГАИ посещали учебные заведения областного центра, чтобы поговорить в преддверии летних каникул со школьниками. "Это были интересные встречи, на которых мы рассказывали ребятам о правилах поведения на дорогах, акцентировали внимание на наиболее часто встречающихся опасных ситуациях, проводили викторины на знание ПДД, отвечали на многочисленные вопросы. Приятно, что дети проявляли активность и заинтересованность", - рассказал Александр Казючиц.

Заключительное мероприятие акции "Безопасные каникулы!" состоялось сегодня в гимназии №3. Командир батальона дорожно-патрульной службы Дмитрий Пугачев и сотрудники отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома совместно с представителями Витебской епархии БПЦ провели познавательную беседу для учащихся начальных классов. Ребята вместе с гостями праздника повторили основные правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, правила безопасного поведения в дворах, а также приняли участие в тематической игре. В завершение праздника школьники получили сувениры.

Ряд профилактических акций накануне летних каникул проводят также следователи, отметила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова. Так, 1 июня следователи областного управления посетят Витебский областной специализированный дом ребенка и Великолетчанский детский дом, воспитанникам которых подарят сладкие сувениры и расскажут о безопасном поведении в различных ситуациях.

Начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин встретился с гимназистами. Фото УСК по Витебской области

В гимназии. Фото УСК по Витебской области

Активную работу в данном направлении с акцентом на сельчан и многодетные семьи организовали также сотрудники подразделений Витебского областного управления МЧС. Встречи с их участием проводятся во всех районах области, а 1 июня на площади Победы в Витебске состоится праздничное мероприятие в рамках заключительного этапа республиканской акции МЧС "Не оставляйте детей одних!". В программе парад колясок, забеги в ползунках, выступления детских творческих коллективов Витебска, шоу мыльных пузырей, выставка роботов, семейная эстафета "МЧС: Мы Чемпионская Семья". В целях привлечения внимания родителей к вопросам предупреждения детской гибели и травматизма на пожарах будет работать интерактивная площадка. В качестве развлечений организаторы праздника также подготовят аттракционы от спасателей.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС

Фото Витебского областного управления МЧС