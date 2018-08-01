Витебские вузы недостаточно поработали над улучшением и удешевлением студенческого питания - КГК

1 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские вузы недостаточно поработали над улучшением и удешевлением студенческого питания. К таким выводам пришли госконтролеры региона по итогам проведенных мониторингов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

"На заседании коллегии комитета в июле мы рассмотрели результаты проведенных контрольных мероприятий в отношении высших учебный заведений по вопросу работы студенческих столовых. Отмечена недостаточность принятых вузами Витебска мер по обеспечению учащихся недорогим, качественным, безопасным и сбалансированным питанием", - отметили в КГК региона.

Например, рекомендации по снижению розничных цен, которые были даны по результатам проведенных в апреле и мае мониторингов, были восприняты как поручение для приобретения в качестве сырья продукции самой низкой категории. Несмотря на проведенную вузами в апреле-мае частичную замену оборудования и инвентаря, повторно выявлены случаи нарушения требований по условиям хранения продуктов, санитарных требований при использовании столовой посуды.

За допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 26 работников, четыре из которых уволены, к административной - пять работников пищеблоков. Даны рекомендации руководству вузов. Также Витебскому концерну "Мясо-молочные продукты" предложено рассмотреть возможность расширения ассортимента выпускаемой цельномолочной продукции, в том числе в более крупной расфасовке. Более широкий выбор позволит снизить стоимость реализуемой вузам готовой продукции.

Главному управлению торговли и услуг облисполкома, областному центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложено запланировать и провести мониторинги в объектах общественного питания университетов региона по вопросу качества и сбалансированности питания студентов в новом учебном году. Реализация внесенных предложений взята на контроль.-0-