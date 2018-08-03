Витебский "Энергокомплект" запустил линию по производству силовых кабелей

3 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебское предприятие "Энергокомплект" запустило новую линию по производству силовых кабелей, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Комбинированная экструзионная линия непрерывной вулканизации компании Maillefer предназначена для производства силовых кабелей методом пероксидной сшивки с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и этиленпропиленовой резины (ЭПР). Данные кабели применяются в распределительных сетях 6-35 кВ на объектах нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности, химической и горнодобывающей отраслей, городской инфраструктуры. Оборудование оснащено современной компьютеризированной системой управления: все данные по необходимому для производства продукции количеству сырья и материалов заранее запрограммированы и могут корректироваться оператором, что исключает образование отходов или перерасход сырья и материалов. Кроме того, она может работать непрерывно до 14 дней. Для контроля за технологическим процессом на линии длиной более 150 м требуется только два оператора.

Фото предприятия

Реализация проекта позволила витебскому предприятию первым в Беларуси освоить выпуск кабельной продукции с изоляцией из ЭПР. "Сегодня резиновые смеси находят широкое применение там, где требуется обеспечить эксплуатационную гибкость или химическую устойчивость кабельной продукции. Несмотря на более высокую стоимость, в ряде сфер деятельности они остаются незаменимыми. Главной особенностью кабелей с этиленпропиленовой изоляцией является возможность использования во взрывоопасных зонах всех классов. Кабель выдерживает большие токовые нагрузки, что значительно снижает риск деформации изоляции кабеля при перегрузках, его можно проложить при температуре вплоть до минус сорока градусов. Отсутствие протечек может существенно сэкономить деньги, а универсальность и удобство использования - время потребителя", - отметили на предприятии.

ООО "ПО "Энергокомплект" основано в 1992 году. Является резидентом СЭЗ "Витебск". В настоящее время номенклатура кабельно-проводниковой продукции составляет более 14 тыс. марко-размеров. Цеха предприятия оснащены современным и высокопроизводительным оборудованием из Германии, России, Испании, Италии, Чехии, Финляндии, США, обеспечивающим полный производственный цикл. Более 80% выпускаемой продукции экспортируется в Россию, Украину, Казахстан, Армению, Грузию, Туркменистан, страны ЕС. За стабильное поддержание высокого качества "Энергокомплект" неоднократно признавался лауреатом многочисленных республиканских конкурсов.-0-