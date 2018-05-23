Витебский госуниверситет вошел в состав медико-фармацевтического кластера

23 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский государственный университет имени П.Машерова вошел в состав медико-фармацевтического кластера "Союз "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты", сообщил корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор кластера Филипп Плотников.

По его словам, научной лабораторией кластера и кузницей кадров для реального сектора экономики является Витебский государственный медицинский университет. Вместе с тем фармацевтическая отрасль характеризуется большой наукоемкостью, поэтому требуются выпускники с широким кругозором и современными знаниями, нужны специалисты междисциплинарного характера. "Один вуз не может охватить все специальности, поэтому мы рассматриваем ВГУ как партнера для подготовки штучных специалистов по сформулированному запросу и конкретизированным компетенциям", - пояснил Филипп Плотников. Кроме того, университет располагает перспективными научными разработками, которые также могут быть интересны участникам кластера для разработки лекарственных средств.

Кроме того, с 2018 года на базе фармкластера начали формироваться экспертные советы с участием ведущих ученых, представителей исследовательских центров и предприятий фарминдустрии для совершенствования взаимодействия науки и практики. Первое заседание такого совета состоялось на базе Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, где обсуждались возможности и варианты трансфера технологий из отечественных научно-исследовательских лабораторий в практическую фармацевтику. Такая форма коммуникаций позволяет участникам фармкластера использовать научный потенциал не только Витебского региона, но и в целом страны, а также дает возможность сократить временное расстояние между созданием лекарственного препарата и внедрением его в производство, отметил Филипп Плотников.

Медико-фармацевтический кластер "Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты" зарегистрирован 19 августа 2015 года. В его состав входят Витебский государственный медицинский университет, СООО "Нативита", ОАО "БелВитунифарм", ООО "ВитВар", СООО "АконитФарма", СООО "Меделкомбел", ООО "Фарммаркетинг Групп", ККУП "Витебский областной центр маркетинга", НП "Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров" (Россия), РПУП "Академфарм", ООО "СИВитал", Витебский государственный университет имени П.Машерова.-0-