Витебский кожвендиспансер открыл кабинет оптической диагностики новообразований кожи

13 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии открыл кабинет оптической диагностики новообразований кожи. Об этом сообщил сегодня на брифинге главный врач медучреждения Виктор Спиридонов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

В кабинете проводится сиаскопия - новейший метод диагностики новообразований кожи, позволяющий безоперационно и быстро исследовать различные новообразования. Для его внедрения центр приобрел специальное оборудование, с помощью которого можно детально рассмотреть структуру, цвет, концентрацию меланина и гемоглобина кожного новообразования, увидеть все его кровеносные сосуды. Трехмерное мультиспектральное изображение дает возможность за короткое время получить полные данные о реальном состоянии практически любого образования. При этом интересующий участок дерматоскопического изображения увеличивается таким образом, чтобы специалист мог без труда идентифицировать любые отклонения от нормы.

"На сегодняшний день витебский центр стал одним из первых медучреждений дерматовенерологии и косметологии в стране, где внедрен данный метод скрининга. Необходимость в этом обусловлена ростом злокачественных новообразований кожи, в том числе злокачественной меланомы: в последние годы в Витебской области рак кожи занимает первое место в структуре онкопатологии. Второй важный фактор связан с тем, что люди, имеющие проблемы с кожей, зачастую сразу обращаются на прием к дерматологам", - подчеркнул Виктор Спиридонов.

Прием в кабинете ведут врачи центра. При этом в случае выявления высокой вероятности злокачественности новообразования пациент направляется для постановки окончательного диагноза в областной онкодиспансер, отметил руководитель. Он также подчеркнул, что для повышения общей эффективности работы в настоящее время решается вопрос об организации центра коллективного пользования совместно с онкологической службой для проведения скрининга и диспансеризации пациентов с предраковыми заболеваниями и создания единой базы данных.-0-