Витебский райисполком направил на развитие школ дополнительные средства

26 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский райисполком дополнительно направил на укрепление материально-технической базы школ района Br125 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Геннадий Сабынич.

Средства были выделены на приобретение школьного автобуса "ПАЗ" ("Русавтопром", Борисов) на 23 места стоимостью Br88,1 тыс., компьютерной техники, технологического оборудования, мебели и т.д.

Сегодня на базе Суражской детского сада - средней школы Витебского района состоится праздничное мероприятие с участием представителей местных органов власти, Витебской бройлерной птицефабрики и учреждений образования, на развитие которых были направлены выделенные ресурсы. Председатель райисполкома вручит символические денежные сертификаты различного достоинства на общую сумму более Br30 тыс. директорам Новкинской средней школы, Октябрьской средней школы, Вымнянской детского сада - средней школы и Новкинского дошкольного центра развития ребенка, а руководству Суражской детского сада - средней школы передаст ключи от автобуса. Права первыми опробовать новое транспортное средство удостоены отличники учебы начальной школы: их ждет увлекательная экскурсия в районный музей хлеба.

Кроме того, денежные сертификаты на различные суммы ряду других школ района торжественно вручат представители Витебской бройлерной птицефабрики, которая регулярно оказывает спонсорскую помощь учреждениям образования района.

"В нынешнем году доля образования в структуре районного бюджета составляет около 60%. Это около Br18,4 млн. Сегодняшнее событие очень важно, ведь мы вкладываем деньги в наше будущее, в молодежь. Через укрепление материально-технической базы школ повышаем уровень и качество образования детей. Вдвойне приятно, что благодаря эффективному использованию бюджета, стабильному развитию экономики района удалось выделить дополнительные ресурсы на образование. Первоочередное внимание данной сфере мы намерены уделять и в дальнейшем", - подчеркнул Геннадий Сабынич.-0-