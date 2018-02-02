Витебской области следует серьезно работать над повышением эффективности производства - Андрейченко

2 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебской области следует серьезно работать над повышением эффективности производства. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сегодня он принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия области.

"За прошлый год регионом достигнуты определенные положительные результаты: валовой региональный продукт - 101,3%, есть рост в промышленности и сельском хозяйстве, - сказал спикер. - Большая уязвимость Витебщины в том, что у области низкая эффективность производства, низкий уровень заработной платы. Рентабельность произведенной продукции за прошлый год составила лишь 5,1%, в то время когда в стране - более 9%. Значительно количество убыточных хозяйств. Их 21%, а по республике - 16%. Поэтому основное внимание надо уделить вопросам повышения эффективности и снижению затрат".

Владимир Андрейченко отметил, что в регионе сейчас многое делается в АПК - строятся современные МТФ, созданы агрохолдинги. "Витебские кадры понимают задачи, есть хороший опыт многих поколений. Важно это все сохранить и преумножать", - сказал он.

Во время торжественного мероприятия в облисполкоме Владимир Андрейченко вручил почетные грамоты Национального собрания и благодарности председателя Палаты представителей руководителям предприятий и организаций, заслуженным людям региона. -0-