Витебскому медколледжу присвоили имя академика Игнатия Антонова

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебскому государственному медицинскому колледжу присвоили имя его выпускника, академика НАН Беларуси, Российской академии медицинских наук Игнатия Антонова, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор колледжа Валентина Заяц.

Соответствующий приказ главного управления по здравоохранению облисполкома озвучили на заседании педсовета и совета колледжа. На торжестве присутствовали дочь, сестра и племянница Игнатия Антонова.

"Когда я работала проректором Витебского медуниверситета, то проводила в вузе встречу с Игнатием Петровичем, это был интересный человек, профессионал своего дела. Став в 2012 году директором медицинского колледжа, появилась идея присвоить его имя нашему учебному заведению. Для этого нужно было отыскать некоторые сведения в архивах. Буквально год назад мы начали активно работать в этом направлении, обратились за разрешением к дочери, и она с радостью согласилась. Дочь Галина Овсянкина рассказала, что отец всегда с теплом вспоминал о родном учреждении образования и преподавателях", - отметила Валентина Заяц.

В будущем планируется создать музейный уголок знаменитого выпускника 1940 года. Его родственники передали некоторые личные вещи, фотографии, вырезки из газет о нем и даже невропатологический молоток, с которым врач вел прием пациентов.

Игнатий Антонов родился 28 декабря 1922 года в деревне Будница Витебского района. В годы Великой Отечественной войны в должности фельдшера танкового батальона прошел с боями путь от Сталинграда до Кенигсберга, вынес с поля боя и помог многим солдатам. Долгие годы руководил Научно-исследовательским институтом неврологии, нейрохирургии и физиотерапии БССР. Подготовил 23 доктора и 45 кандидатов наук, опубликовал 630 научных работ.-0-